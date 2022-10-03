Вынужденные переселенцы и грузинские экомигранты получили сельскохозяйственную технику

3 окт. 15:48

Грузинским экомигрантам и вынужденно перемещенным лицам вручили тракторы с ручным управлением. Технику получили 107 человек, из них 86 – в регионе Шида Картли, сообщает пресс-служба региональной администрации Шида Картли.

Технику передало Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Грузии. Основной целью проекта является содействие вынужденным переселенцам и экомигрантам в проведении сельскохозяйственных работ.

В церемонии передачи техники участвовали замгосуполномоченного в Шида Картли Абел Абесадзе и и. о. главы агентства переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Ираклий Мхеидзе.