РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Новый пакет санкций ЕС будет включать ограничение цен на российскую нефть

Новый пакет санкций ЕС будет включать ограничение цен на российскую нефть

Посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось сообщил, что в новый пакет санкций против России войдет введение потолка цен на российскую нефть.

По словам посла, он не хотел бы детально раскрывать журналистам обсуждаемые за закрытыми дверями в Брюсселе вопросы. "Речь идет о предложении G7 - установке максимальной цены российской нефти, которая была бы исключена из санкционных положений в морском транспорте", - заявил Садось.

Посол добавил, что ЕС хочет найти такой механизм, "который приведет к фактическому снижению поступлений в российский бюджет, в данном случае от экспорта нефти в третьи страны".

Садось уточнил, что "сейчас стороны близки к соглашению". "Есть стремление, чтобы договориться как можно скорее", - отметил он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что Москва остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые введут потолок цен на нефть.

1080 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version