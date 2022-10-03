Новый пакет санкций ЕС будет включать ограничение цен на российскую нефть

3 окт. 15:31

Посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось сообщил, что в новый пакет санкций против России войдет введение потолка цен на российскую нефть.

По словам посла, он не хотел бы детально раскрывать журналистам обсуждаемые за закрытыми дверями в Брюсселе вопросы. "Речь идет о предложении G7 - установке максимальной цены российской нефти, которая была бы исключена из санкционных положений в морском транспорте", - заявил Садось.

Посол добавил, что ЕС хочет найти такой механизм, "который приведет к фактическому снижению поступлений в российский бюджет, в данном случае от экспорта нефти в третьи страны".

Садось уточнил, что "сейчас стороны близки к соглашению". "Есть стремление, чтобы договориться как можно скорее", - отметил он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что Москва остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые введут потолок цен на нефть.