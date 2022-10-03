Врач назвала полезные виды сладостей

3 окт. 15:11

О том, какие сладости можно есть с пользой для здоровья, рассказала эндокринолог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Оксана Панова, пишет "Доктор Питер".

"Заменить пирожные и печенье можно такими лакомствами как мармелад, пастила или зефир", - сообщила она.

Натуральный мармелад содержит пектины, они обладают детокс-эффектом, благотворно влияют на сосуды, очищают организм от вредного холестерина.

Также мармелад часто содержит агар-агар, это вещество из морских водорослей "улучшает состояние кишечника и ускоряет пищеварительные процессы в организме", поделилась диетолог.

Зефир и пастила, по словам врача, также обладает натуральным составом и богат витаминами и минеральными веществами.

Шоколад лучше выбирать горький, он полезен для сердечно-сосудистой системы - разжижает кровь, нормализует артериальное давление.

Лакомиться можно и фруктами, напомнила эндокринолог. Предпочтение лучше отдать цитрусовым, яблокам, киви.

"Курага, чернослив, инжир и изюм достаточно калорийны и насыщены сахаром. Без вреда для фигуры в день рекомендуется съедать не более 50-100 граммов сухофруктов. При этом их лучше не сочетать со свежими сладкими фруктами и другими сладостями", - рассказала Панова.

Сахарозаменители низкокалорийны, но часто оказываются слаще обычного сахара, в тому же могут содержать токсичные вещества.

Выбирая между шоколадной конфетой и карамелькой стоит помнить, что "у карамели практически нет полезных свойств". "По сути, такие конфеты - это сплошной сахар плюс усилители вкуса, вредные добавки, ароматизаторы и красители", - предупреждает диетолог.

При этом шоколадные конфеты сохраняют пользу какао-бобов, которые содержат большое количество витаминов и антиоксидантов, отметила врач.