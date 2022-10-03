В Узбекистан приедет советник президента РФ

3 окт. 14:55

Советник президента России, глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев прибудет в Узбекистан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба СПЧ.

Известно, что визит продлится с 3 по 6 октября. Фадеев поучаствует в международной конференции "Человек и ценности современного мира" на площадках Самаркандского государственного университета и РГГУ наряду с другими ведущими политиками и общественными деятелями.

Также в рамках визита Фадеев примет участие во встрече по проблемам гуманитарного сотрудничества с участием представителей местных организаций российских соотечественников.