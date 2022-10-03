РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Узбекистан приедет советник президента РФ

В Узбекистан приедет советник президента РФ

Советник президента России, глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев прибудет в Узбекистан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба СПЧ.

Известно, что визит продлится с 3 по 6 октября. Фадеев поучаствует в международной конференции "Человек и ценности современного мира" на площадках Самаркандского государственного университета и РГГУ наряду с другими ведущими политиками и общественными деятелями.

Также в рамках визита Фадеев примет участие во встрече по проблемам гуманитарного сотрудничества с участием представителей местных организаций российских соотечественников.

1105 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version