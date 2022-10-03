Глава Минюста Турции призвал как можно скорее принять новую Конституцию

3 окт. 14:45

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг выступает за скорейшее принятие новой Конституции взамен нынешней.

Он подчеркнул, что Турции срочно нужна новая Конституция, поскольку без нее не может быть новой Турции. По словам министра, с принятием новой Конституции будет открыта новая страница в истории Турции.

Глава Минюста напомнил, что ранее неоднократно предпринимались попытки подготовить новую Конституцию, однако они ни к чему не привели. "Турция рано или поздно примет новую Конституцию. Она нуждается в основном законе, который будет принят в демократических условиях и защищать интересы каждого", - цитирует его ТАСС.

Боздаг при этом обратил внимание на то, что ранее Конституции в Турции принимались после военных переворотов.