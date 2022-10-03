Объем туристических услуг в Дагестане с начала года составил 5 миллиардов рублей

3 окт. 14:47

С января по сентябрь Дагестан произвел услуги туриндустрии на сумму свыше 5 млрд рублей, сообщил вице-премьер республики Муслим Телякавов.

В этом году в Дагестане число туроператоров возросло более чем в два раза – до 37. Также выросло количество занятых в сфере туризма - до 11 тыс дагестанцев работают официально.

"Согласно данным Росстата, за девять месяцев текущего года объем услуг туристической индустрии, произведенной в Республике Дагестан, составил более 5 млрд рублей, что также почти на четверть больше, чем в предыдущий год", - цитирует Телякавова ТАСС.

Вместе с тем, как отметил вице-премьер, Дагестан ведет работу по классификации гостиниц - присваиваются звезды в зависимости от качества предоставляемых клиентам услуг. В этом году число таких объектов размещения достигло 72. А еще разработаны 17 новых туристических маршрутов и их число достигло около 70.