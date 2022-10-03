Почему НАТО отказало Украине

После включения Донбасса, Херсонщины и Запорожья в состав России Владимир Зеленский попросил Запад экстренно принять Украину в НАТО. Однако в Североатлантическом альянсе настроения отреагировали на эту просьбу с тревогой. Почему даже США не хотят принимать Украину в НАТО, и чего опасается Германия?

30 сентября ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области официально стали частью России. Владимир Путин заявил, что жители этих регионов уже никогда не вернутся в состав Украины. Этим выступлением Путин обозначил красные линии России и, по сути, впервые с начала спецоперации обозначил ее цели и лимиты. Иначе в той же речи он не говорил бы о готовности России к переговорам с Владимиром Зеленским. Казалось бы, возник уникальный шанс навсегда остановить боевые действия и добиться долгожданного мира. Но нет. Не прошло и пары часов, как Зеленский обратился в НАТО за членством по ускоренной программе, добавив, что стремится вернуть в состав Украины и эти четыре региона, и Крым.

Если бы он говорил только о НАТО, то можно было бы допустить сценарий, при котором Украина отказывается от претензий на Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье, а затем тихо и мирно уплывает в НАТО. Для России, конечно, быстрое вхождение Киева в альянс стало бы неприятным событием, ведь стратегически это неблагоприятный сценарий, нарушающий внешнюю политику Кремля в Европе, нацеленную на недопущение расширения НАТО.

С другой стороны, реальность тоже меняется. Если до 21 февраля Москва формально готова была к сохранение Донбасса в составе Украины, то сегодня он, как и Херсон, и Запорожье, находится в составе России. Что касается НАТО, то альянс и так располагается на российских границах. Литва, Латвия, Эстония вступили туда еще в 2004 году. Несмотря на вопросы, связанные с правами русскоязычных, прямых конфликтов между Россией и НАТО из-за Прибалтики не было. То же самое теоретически может быть и в случае с Украиной, но тут есть несколько подводных камней.

Во-первых, если Киев принимают в состав НАТО, но Зеленский не отказывается от территориальных претензий к России, то любые бои между российской и украинской армией превращаются в войну России и НАТО. Это то, чего боятся и американцы, и европейцы. Именно поэтому помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и сказал, что "сейчас не лучшее время" принимать Украину в НАТО. Так же настроены в Западной Европе. Германия понимает, к чему идет дело. Немецкое правительство старается даже не допускать мысли о войне с Россией. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подвергла жесткой критике главу Минздрава Карла Лаутербаха из-за его слов о том, что Германия ведет войну с Путиным. Ламбрехт подчеркнула, что заявление ее коллеги не отражает политику Германии, и она с самого начала обещала не участвовать в конфликте с Россией.

Во-вторых, поскольку Россия приняла четыре региона в их административных границах, специальная военная операция продолжится, пока не достигнет этих целей. Если собрать два этих фактора – претензии Украины и желание России установить суверенитет в административных границах новых регионов – то получается, что конфликт не исчерпан. Мы знаем, что НАТО старается не брать в свой состав страны с территориальными проблемами. Характерный пример – Грузия. Можно, конечно, вспомнить о Греции и Турции, но их разногласия по Кипру не идут в сравнение с перспективой необходимости участвовать в конфликте Украины с ядерной державой.

Третий подводный камень менее конфликтный, но все равно опасный. Вспомните, когда начинались Первая мировая и Великая Отечественная войны – когда между Германией и Россией переставал существовать буфер в виде Польши. После Второй мировой, кстати, Сталин предлагал создать единую и нейтральную Германию. США и Британия отказались, и в итоге мир пережил еще одну – "холодную войну". Сейчас роль буфера играет Украина. Поэтому, даже если конфликт идет, наличие этого буфера препятствует лобовому столкновению НАТО с Россией.

Лидеры НАТО учитывают все эти риски. Именно поэтому лишь 9 из 30 стран блока ждут Украину в НАТО: Польша, Прибалтика и другие страны Восточной Европы. Остальные члены, включая лидера США и сильнейшие страны Европы – Францию, Британию, Германию и Турцию – выступают против поспешных решений. Скорее всего, опасаются реакции России.

Отказ Украине от немедленного принятия в НАТО, разумеется, не влияет на текущие боевые действий. НАТО продолжит накачивать Украину оружием, а ВСУ будут пытаться завоевать территории. Все это будет продолжаться, пока силы Украины не истощатся полностью истощены или Запад не решит, что дальнейшее вложение в убыточную для всех войну слишком тяжело бьет по Европе и США.