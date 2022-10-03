Почему США внезапно решили разморозить иранские миллиарды

Вчера иранское издание Nournews сообщило, что миллиарды долларов замороженных активов Ирана будут освобождены из-под санкций США, причем постепенная разморозка будет сопровождаться обменом заключенными. Посредником обмена должно выступить одно из государств региона.

Президент ИРИ Эбрахим Раиси неоднократно указывал Вашингтону на то, что его санкционная политика неэффективна, поскольку приводит к сближению стран, подпавших под санкции. Но в истории международных отношений фактически не было случаев внезапного потепления межгосударственных отношений после десятилетий конфронтации. Зарубежные долларовые активы Ирана "томятся" в американском заключении с 1979 года - после свержения шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, с которым Вашингтон тесно сотрудничал. Америка была оскорблена событиями Исламской революции, что и повлекло за собой санкции, в частности, запрет на сотрудничество с Тегераном в сфере развития технологий. Очередной виток противостояния вызвал выход США из ядерной сделки с Ираном в 2015 году, а венские переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий относительно ядерной программы Ирана до сих пор буксуют.

Почему тогда без видимых предпосылок США решили освободить финансовые средства демонизированной ими же страны?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо взглянуть на ситуацию сквозь призму нынешней политической конъюнктуры. Вашингтон активно насыщает оружием Украину, но поскольку западные экономики переживают рецессию, высокий уровень инфляции в промышленном секторе, крупномасштабного континентального конфликта эксперты не прогнозируют. Тем не менее даже сегодняшнее противостояние на Украине требует грандиозных средств.

Кроме того, мировые цены на нефть и газ бьют рекорды, а в Европе всерьез обсуждают введение ценного потолка на российскую нефть; внезапно взрываются ветки двух "Северных потоков", оператор "Турецкого потока" - компания South Stream Transport B.V. - сообщает о досрочном отзыве экспортной лицензии на европейские трубы. Саудовская Аравия еще летом заявила, что не будет резко наращивать добычу нефти и активно замещать российские поставки, поскольку такие действия расшатают рынок и приведут к падению стоимости сырья. Все это вынуждает западные страны договариваться с Ираном, обладающим богатыми запасам нефти, которые сейчас напрямую не допускаются на мировые рынки из-за ранее введенного эмбарго.

Здесь стоит акцентировать внимание на том, что США пытаются любым способом обрушить нефтяные цены, чтобы лишить Россию доходов, причем предел политики энергетического саботажа пока не достигнут. Реализовать свою цель Вашингтону мешает позиция европейских контрэлит, выступающих за продолжение контактов с Россией. Вполне вероятно, что диверсии на обоих "Северных потоках" преследовали цель предотвратить саму возможность договариваться о поставках газа, поскольку главными выгодополучателями повреждения трубопроводной системы стали силы против контактов с Москвой.

Смятение в планы США внес также сентябрьский саммит ШОС в Самарканде, на полях которого Путин провел встречи с лидерам Индии и Китая, ставшие своеобразным месседжем для мирового бизнес сообщества о том, что дипломатическая изоляция России провалилась. А эта фотография, разошедшаяся в соцсетях, говорят, просто вывела из себя оппонентов Москвы.

Индия и Китай не первый год приобретают иранскую нефть в обход американских санкций, а с февраля прошлого года также участвуют в перепродаже российских энергоносителей США и ЕС. Возможно, произошедшее в Самарканде также подтолкнуло США к размораживанию долларовых активов ИРИ в стремлении выйти на иранскую нефть. Время покажет, пойдут ли западные страны на отмену эмбарго или продолжат приобретать энергоресурсы через посредников.