Самарканд примет саммит Организации тюркских государств

3 окт. 14:29

В Самарканде 11 ноября состоится саммит Организации тюркских государств, сообщает МИД Узбекистана.

Организация появилась в ноябре 2021 года, когда было принято решение о переименовании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет). В Организацию тюркских государств входят Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Турция.

Организация призвана укреплять доверие и связи между братскими странами, развитие сотрудничества в торговле, экономике, транспорте, энергетике, туризме и культурно-гуманитарной сфере, а также способствовать координации усилий по обеспечению мира и безопасности в регионе.