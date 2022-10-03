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Самарканд примет саммит Организации тюркских государств

Самарканд примет саммит Организации тюркских государств

В Самарканде 11 ноября состоится саммит Организации тюркских государств, сообщает МИД Узбекистана.

Организация появилась в ноябре 2021 года, когда было принято решение о переименовании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет). В Организацию тюркских государств входят Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Турция.

Организация призвана укреплять доверие и связи между братскими странами, развитие сотрудничества в торговле, экономике, транспорте, энергетике, туризме и культурно-гуманитарной сфере,  а также способствовать координации усилий по обеспечению мира и безопасности в регионе.

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