Иранский лидер обвинил Израиль и США в массовых протестах

3 окт. 14:14

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи прокомментировал самые массовые за последние годы протесты в стране, обвинив США и Израиль в их подготовке, пишет агентство IRNA.

"Смерть этой девушки была трагическим инцидентом. Меня это тоже огорчило", - сказал он, при этом указав, что, не проведя должного расследования, были совершенно недопустимы поджоги Корана, мечетей, банков и частных автомобилей.

Как заявил Хаменеи, все это было организовано извне. "Эти беспорядки и нестабильность были спланированы Америкой, сионистским режимом и их подчиненными", - подчеркнул духовный лидер.