СМИ: с начала года богатейшие россияне обеднели на $94 млрд

3 окт. 13:57

С начала 2022 года состояние богатейших бизнесменов России снизилось на $93,616 млрд. Об этом пишет агентство Bloomberg.



Больше других потерял основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг, чье состояние уменьшилось на $11,2 млрд и на 1 сентября составляло $7,24 млрд. Председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов потерял $9,78 млрд, его состояние сократилось до $19,1 млрд.



Состояние акционера производителя природного газа "Новатэк" Геннадия Тимченко сократилось до $12,8 млрд (уменьшение на $9,66 млрд), а председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина – до $18,9 млрд (уменьшение на $9,12 млрд).



Акционер горно-металлургического холдинга Evraz Роман Абрамович потерял $8,26 млрд, его состояние на 1 сентября оценивалось в $9,74 млрд.