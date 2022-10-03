Казахстан примет пятые Всемирные игры кочевников

3 окт. 14:00

Пятые Всемирные игры кочевников решено провести в Казахстане, сообщили в пресс-службе министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана.

"Пятые Всемирные игры кочевников пройдут в Казахстане. Эстафету Всемирных игр кочевников принял министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев. Эстафету передал министр молодежи и спорта Турецкой Республики Мехмет Касапоглу", - информирует киргизское ведомство.

Напомним, впервые Игры кочевников прошли в Кыргызстане в 2014 году. Трижды соревнования проводились в Кыргызстане, в этом году Игры впервые принимала Турция.