Пособники боевиков задержаны в трех регионах РФ

3 окт. 13:45

В Ингушетии, Санкт-Петербурге и Башкирии задержали пособников запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", переводивших боевикам в Сирию деньги, сообщает ЦОС ФСБ России.

"ФСБ РФ в результате скоординированных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Санкт-Петербурга, Республик Башкортостан и Ингушетия задержаны три пособника международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", действующей на территории Сирии", - сказано в релизе.

В ведомстве заявили, что подозреваемые, разделяя идеологию террористической группировки и следуя полученным инструкциям, регулярно отправляли средства на счета боевиков для приобретения вооружения, транспорта, амуниции. Также они вели пропаганду в интернете. Дома у них изъяли средства связи, платежные инструменты и иные материалы.

Отмечается, что возбуждены уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 "Содействие террористической деятельности", части 2 статьи 280 "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" УК РФ.