Певца Легостаева искали в море, а нашли гуляющим по Сочи

3 окт. 13:42

В Сочи завершились поиски пропавшего накануне певца Константина Легостаева. Его заметили гуляющим по городу.

Масштабные поиски 46-летнего артиста начались после сообщения о том, что накануне он решил искупаться в море, но на берег так и не вышел.

В понедельник днем Легостаев прогуливался по улице Первомайской, о чем были незамедлительно извещены правоохранительные органы.

В настоящее время артист объясняется в следственном отделе по Центральному району Сочи СКР по краю.

"Проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также где мужчина находился. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.