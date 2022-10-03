Что даст россиянам безвизовый режим с Саудовской Аравией

На прошлой неделе глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече с коллегой из Саудовской Аравии Ахмедом Аль-Хатыбом на полях саммита министров туризма стран "Большой двадцатки" в Индонезии предложила полностью отказаться от визового режима между странами, отметив, что данное предложение уже проработано профильными отечественными ведомствами. Учитывая сегодняшние реалии и постоянный спрос на поездки в Саудию, такой вариант развития событий действительно возможен. Какие плюсы принесет потенциальная отмена визового режима между Россией и Саудовской Аравией? Попробуем разобраться.

Для начала стоит напомнить, что Советский Союз установил отношения с Саудовской Аравией в 20-е годы прошлого века, став первым государством, которое признало королевство. Однако в 1938 году двусторонние связи были прерваны вплоть до 1991 года. Саудиты активно поддерживали США в их политике против социалистического блока.

Свои дипотношения Москва и Эр-Рияд восстановили незадолго до распада СССР, а уже после саудиты признали Россию правопреемником Союза. Современное состояние отношений между Россией и КСА можно вполне назвать положительным - страны активно сотрудничают в научно-технической, экономической гуманитарной сферах, а первые лица государств совершают обоюдные визиты.

Разговоры об отмене визового режима поднимались неоднократно. Сейчас для поездки в страну Аравийского полуострова россиянам нужно оформить электронную визу, а необходимыми для этого документами считаются авиабилет и подтверждение брони отеля. Консульский сбор составляет около $120. При этом возможная отмена виз повлечет за собой благоприятные итоги не только для тех, кто желает отдохнуть в Саудии, но и для верующих людей.

В 2017 году страна стала развивать программу Saudi Arabia Vision 2030, одной из целей которой является туризм. Если раньше въезд разрешался только ради бизнес-целей и паломничества, то теперь Аравия открыла двери абсолютно для всех. Активно строятся отели, соответствующие нормам шариата, курорты обрастают инфраструктурой, смягчаются правила в отношении дресс-кода.

Однако главным спросом Саудовская Аравия пользуется в России среди мусульман. Паломничество в Мекку является одним из столпов ислама, и каждый мусульманин обязан совершить хадж хотя бы раз в жизни. Советских паломников стали пускать лишь с 1990 года после потепления отношений. Однако сегодня не каждый верующий может позволить себе поездку в священные города. Да, в России есть фонды и меценаты, помогающие гражданам совершить паломничество, но стоит подчеркнуть, что визит в Мекку и Медину - дорогостоящие удовольствие. В этой связи отмена виз повлияет на стоимость поездки, а число паломников из России существенно увеличится.

Для россиян-немусульман, желающих отдохнуть на берегу Красного моря и провести ряд деловых переговоров, подойдет один из экономических центров страны – Джидда. Город, помимо прочего, стал местом для проведения престижных спортивных соревнований, таких как Ралли-рейд "Дакар" и "Формула-1". Недавно здесь прошел боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Кроме Джидды простым туристам доступны Эр-Рияд, Эль-Хубар, Даммам и Эт-Таиф.

При этом необходимо добавить, что в Саудовской Аравии действуют строгие законы в отношении одежды. Несмотря на послабления в дресс-коде, одежда должна полностью покрывать тело. Туристкам достаточно носить свободную одежду без декольте из непрозрачной ткани, которая прикрывает руки выше локтей и ноги выше коленей. Облегающие брюки или джинсы допустимы, но лишь с надетой поверх длинной туникой или платьем. Мужчинам в этом плане проще – не рекомендуется носить узкие джинсы, шорты и майки, а также запрещено оголять верхнюю часть тела даже в температуру +40.

Нельзя забывать о том, что Мекка и Медина доступны только мусульманам, а представителям других религий въезд в эти города строго запрещен. Если в Коране сказано только о "Заповедной мечети" – аль-Харам, а не о городе в целом, то со временем сакральность всей Мекки стала для мусульман важной. Если не-мусульманина обнаружат на территории Мекки, его депортируют либо выпишут штраф.

Перед поездкой власти рекомендуют представителям других религий заглянуть на сайт Управления по туризму Саудовской Аравии и ознакомиться с полным списком всех ограничений в общественных местах. Отдельно стоит обратить внимание на запрет физических проявлений симпатии женщин и мужчин на людях и даже в гостиницах, так как множество отелей в стране соответствуют нормам шариата. Пляжи в Аравии разделены - женщины обычно плавают в буркини или в абайях, а мужчины остаются в футболках или рубашках.

Таким образом, Саудовской Аравии есть чем удивить российского туриста. Да, святыни ислама для атеиста или христианина закрыты, но курорты страны в вашем полном распоряжении. Самое главное, что хотелось бы добавить в конце – в Саудовской Аравии путешественник будет чувствовать себя в полной безопасности, так как в стране низкий уровень преступности. Однако не следует забывать и о традициях саудитов, иначе можно получить крупный штраф. В целом, у российского гражданина, будь он христианином, мусульманином или буддистом, Саудовская Аравия оставит положительные впечатления.