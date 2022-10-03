Россия вышла на первое место по турпотоку в Анталью

3 окт. 12:53

По итогам девяти месяцев 2022 года Россия занимает первое место по туристическому потоку в Анталью. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР рассказали, что с января по сентябрь Анталью посетили 2 млн 339 тыс 536 российских путешественников. На втором месте находится Германия (2 млн 195 тыс 860), на третьем - Великобритания (952 тыс 246).

По данным сайта губернатора Антальи, в прошлом месяце на курорты Антальи прибыли 544,2 тыс авиапассажиров из России. Это больше, чем отправили другие страны. РФ впервые в пляжном сезоне 2022 года лидирует по количеству туристов в Анталье. Весной и летом лидером была Германии, добавили в АТОР.