К февралю у Европы останется 5% газа в ПХГ без поставок из России

3 окт. 12:32

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что к февралю 2023 года в хранилищах Европы останется лишь 5% газа, если поставки из России остановятся с 1 ноября, а предложение сжиженного природного газа (СПГ) будет снижено.

Другой, более оптимистичный сценарий, обещает оставить к февралю в ПХГ Европы 20% газа - при условии высоких поставок СПГ.

Такое падение запасов газа повысит риск перебоев с поставками в случае запоздалых холодов. Согласно отчету МЭА, чтобы хранилища были заполнены более чем на 25%, спрос на газ в ЕС зимой должен быть на 9% ниже чем в среднем за последние пять зим.

"Таким образом, меры по экономии газа будут иметь решающее значение для минимизации изъятий из хранилища и поддержания запасов на адекватном уровне до конца отопительного сезона", - уверены в МЭА.