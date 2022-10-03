В Казахстане перевернулся автомобиль, погибли четверо

3 окт. 12:11

В Восточно-Казахстанской области произошло смертельное ДТП с участием одного автомобиля.

"27-летний водитель автомобиля Toyota 4Runner, следуя по автодороге Улкен Нарын - Курчум, не выбрал безопасную скорость движения по условиям видимости проезжей части, выехал на обочину и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате ДТП от полученных телесных повреждений четверо мужчин 1963, 1969, 1979, 1992 годов рождения, следовавшие в автомашине в качестве пассажиров, скончались на месте происшествия», - информирует департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

В аварии выжил только водитель, он с различными телесными повреждениями госпитализирован в районную больницу.

Сотрудниками департамента полиции региона начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".