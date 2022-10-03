Страны ЕС обсудят на саммите усиление давления на Россию

3 окт. 11:59

На неформальном саммите Европейского союза в Праге будут обсуждаться события на Украине, энергетика и экономическая ситуация. Об этом говорится в письме-приглашении лидерам стран Евросоюза, направленном им председателем Евросовета Шарлем Мишелем.



Он подчеркнул, что ЕС продолжит усиливать санкции, чтобы еще больше увеличить давление на Россию. По словам Мишеля, главной темой саммита станет военная, политическая и финансовая поддержка Украине.

"Мы также рассмотрим, как лучше всего защитить нашу критически важную инфраструктуру. (...) Наша главная цель - обеспечить надежность поставок и доступную энергию для наших домашних хозяйств и предприятий, особенно с приближением зимних холодов", - цитирует "Интерфакс" главу Евросовета.



По его словам, еще одной важней задачей является борьба с высокими ценами для домашних хозяйств и предприятий, поддержка экономического роста и рабочих мест, а также защита уязвимых слоев населения, которые больше других пострадали от высоких счетов за электроэнергию.



Напомним, неформальный саммит ЕС пройдет в Праге 6-7 октября.