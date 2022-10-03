Инфляция в Турции в сентябре ускорилась до 83%

3 окт. 11:59

В сентябре темпы роста потребительских цен в Турции продолжили расти, инфляция превысила 83%.

В августе инфляция в Турции составляла 80,2% на фоне роста цен на 83,5% в годовом выражении, следует из данным статистического института страны (Turkstat).

Стоимость жилья и коммунальных услуг выросла в сентябре в Турции на 84,7%, транспортных услуг – на 117,7%, энергоносители стали дороже на 133%. Продукты питания и безалкогольные напитки - на 93,1%. При этом рост потребительских цен в сентябре составил 3,1% относительно августа.

На ситуации негативно сказываются падение курса нацвалюты до исторических минимумов на фоне повышения процентных ставок ЦБ страны, а также рост цен на электричество и газ.

В понедельник 3 октября турецкая лира подешевела до 18,562 за доллар по сравнению с 18,502 по итогам предыдущей торговой сессии.