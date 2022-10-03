Заболеваемость коронавирусом в России упала до 24 тыс случаев в сутки

3 окт. 11:37

В России за минувшие сутки выявили 24 158 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 528, в Санкт-Петербурге - 1 750, в Подмосковье - 450. В Краснодарском крае - 181, в Ставропольском крае - 304, в Крыму - 147, в Дагестане - 44, в Кабардино-Балкарии - 74, в Адыгее - 68, в Карачаево-Черкесии - 55, в Чечне - 16, в Северной Осетии - 25, в Ингушетии - 10.

Общее число инфицированных в России достигло 21 073 185.

Госпитализированы за сутки 1 088 человек. Выздоровели 35 294 пациента, за все время - 20 175 902.

Умер за сутки 91 человек, с начала пандемии - 387 559.