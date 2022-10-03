Функционал Госуслуг в России будет расширен

3 окт. 11:29

Президент РФ Владимир Путин поручил расширить функционал портала Госуслуг, речь идет о персональных данных и идентификации личности.

"Правительству РФ представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, направленных на расширение функционала единого портала государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих возможность реализации пилотного проекта по идентификации личности граждан в определенных жизненных ситуациях посредством использования мобильного приложения", - следует из поручения, сообщается на сайте Кремля.

На Госуслугах должна появиться возможность размещения перечня согласий на обработку персональных данных, которые были даны гражданами органам и организациям, в том числе при получении государственных, муниципальных и коммерческих услуг. Кроме того, у граждан может появиться возможность давать согласие на обработку персональных данных и отзывать такое согласие с помощью портала Госуслуг.

Поручение было дано президентом по итогам совещания с членами правительства. Данное поручение должно быть исполнено до 15 ноября 2022 года.