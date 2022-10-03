В Казахстане сообщили об ускорении годовой инфляции

3 окт. 11:21

По итогам сентября годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 17,7%, при этом в августе данный показатель составлял 16,1%, сообщает пресс-служба бюро национальной статистики.

"Инфляция в сентябре 2022 года к сентябрю 2021 года - 17,7%", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что продовольственные товары в сентябре в годовом выражении подорожали на 22,2%, непродовольственные товары - на 17%, услуги - на 12,3%.

В прошлом году инфляция составила 8,4%. В ведомстве напомнили, что в сентябре Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции до 16-18% к концу года.

При этом, по оценкам специалистов, в следующем году она замедлится до 7,5-9,5%, а при отсутствии новых внешних и внутренних шоков в 2024 году сложится в диапазоне 5,5-7,5%.