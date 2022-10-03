Число самозанятых в Москве превысило 1,1 млн

3 окт. 10:57

В Москве к сентябрю 2022 года количество самозанятых граждан выросло до 1,1 млн. Об этом сообщили в столичном комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Как отмечается, это 241 тыс больше аналогичного показателя 2021 года.

"Это 20% от общего количества самозанятых, зарегистрированных на территории России", - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что за восемь месяцев текущего года в бюджет было перечислено 7,6 млрд рублей, что на 72% превысило показатель за аналогичный период прошлого года, передает ТАСС.