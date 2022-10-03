ВЦИОМ: купить доллары или евро хотели бы 13% россиян

3 окт. 10:55

Опрос ВЦИОМ показал, что при наличии возможностей 13% россиян хотели бы приобрести наличные доллары или евро.

Исследование показало, что интерес к наличной валюте больше у молодежи: приобрести доллары и евро больше всего хотели бы лица 18-24 лет - 21%; россияне 25-34 лет думают о такой покупке реже - 19%; люди в возрасте 35-44 лет - 15%; 45-59 лет - 13%; граждане старше 60 лет - 6%.

При этом большинство (80%) респондентов не хотят покупать наличные доллары или евро.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 2 сентября 2022 года, участие в нем приняли 1600 россиян в возрасте от 18 лет.