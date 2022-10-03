Анкара продолжит усилия по прекращению кризиса на Украине

3 окт. 10:49

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара продолжит усилия по прекращению украинского кризиса и установлению мира во всем регионе в сложный критический период.

Он отметил, что ранее турецкая сторона обсудила конфликт на Украине, двусторонние отношения и региональные вопросы с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и главой администрации президента Украины Андреем Ермаком.

"Мы продолжим наши усилия по... установлению мира во всем регионе в этот сложный критический период", - написал Калын в Twitter.