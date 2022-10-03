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Анкара продолжит усилия по прекращению кризиса на Украине

Анкара продолжит усилия по прекращению кризиса на Украине

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара продолжит усилия по прекращению украинского кризиса и установлению мира во всем регионе в сложный критический период.

Он отметил, что ранее турецкая сторона обсудила конфликт на Украине, двусторонние отношения и региональные вопросы с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и главой администрации президента Украины Андреем Ермаком.

"Мы продолжим наши усилия по... установлению мира во всем регионе в этот сложный критический период", - написал Калын в Twitter.

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