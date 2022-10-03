Ценообразование в рамках ЕАЭС может перейти на нацвалюты

3 окт. 10:38

За расчеты и ценообразование в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в национальных валютах высказался глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

"Необходимо и ценообразование вести в нацвалютах. Валюта должна быть не только средством платежа, но и мерой стоимости", - подчеркнул он в эфире телеканала "Беларусь-1".

По мнению Мясниковича, когда цены будут сформированы в национальных валютах, волатильность обменных курсов нацвалют будет наносить меньший ущерб.

"Я полагаю, что мы выйдем на определенные соглашения, которые будут предусматривать и ценообразование в национальных валютах", - отметил глава коллегии ЕЭК.

Ранее в ЕЭК призвали создать биржевое пространство ЕАЭС, перейти на собственную систему ценообразования в нацвалютах, которая не будет зависеть от Запада.