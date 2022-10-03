Никол Пашинян закрывает сепаратистский проект в Карабахе ради мира с Азербайджаном 

События конца прошлой недели показали, что официальный Ереван определился со своим видением перспектив сепаратистского проекта в Карабахском экономической районе Азербайджана: Армения постепенно сокращает его поддержку и перестает препятствовать интеграции карабахских армян в азербайджанское общество и государство. Армянские власти избавляются от неудобного политического актива, чтобы взамен приобрести для себя ряд выгод в отношениях как с соседями, так и с внерегиональными игроками.



В первую очередь об этом говорит интервью премьер-министра Никола Пашиняна Общественному телевидению Армении, в ходе которого было сделано два ключевых заявления о судьбе сепаратистского проекта Еревана в Карабахе. Во-первых, Пашинян проинформировал граждан, что в мирном договоре Армении и Азербайджан может никак не упоминаться Карабах в целом. "Один из подходов таков, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном нужно отделить от карабахского вопроса. Мы считаем, что Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга", - сказал премьер-министр.



К тому, что конкретно Никол Пашинян подразумевает под территориальной целостностью Азербайджан, есть вопросы юридического характера – Конституция Армении по-прежнему базируется на нелегитимном документе АрмССР о присоединении к ней части территории АзССР, – однако армянский лидер прямо озвучил тот вариант мирного договора, который и будет подписан в итоге. Тема армянского населения Карабахского экономического района, как и азербайджанского населения, и любых других народов этого региона АР, не имеет никакого отношения к межгосударственным контактам Баку и Еревана, является внутренним делом Азербайджана. Пашинян не вполне прямо, но все-таки сказал, что Армения признает данный факт.



Во-вторых, премьер-министр Армении констатировал, что ни одна страна в мире не поддерживает сепаратистский проект в Карабахе. На сей раз прямыми словами Никол Пашинян заявил, что ни Россия, ни США, ни Евросоюз не намерены признавать армянских сепаратистов в Ханкенди ни независимым образованием, ни частью Армении. "Мы должны считаться в этим фактом", - призвал он, добавив, что, хотя подходы Москвы и Запада к армяно-азербайджанскому урегулированию различаются, но в этом вопросе их политика совершенно одинакова: все международные игроки признают территориальную целостность Азербайджана, в том числе его суверенитет над Карабахским экономическим районом.



В этих словах еще больше информации об отказе Еревана от поддержки армянских сепаратистов, чем предыдущих, поскольку так Никол Пашинян объявил о бесперспективности усилий по сохранению карабахского проекта. Внешняя политика Армении целиком построена на ожиданиях поддержки и помощи извне, поскольку у самой республики не было и нет ресурсов для достижения агрессивных по отношению к соседям целей. Пашинян, чтобы объяснить людям, почему у карабахского сепаратизма нет будущего, указал на позицию союзников и партнеров Еревана, предложив гражданам самим сделать вывод, что если заинтересованные в Армении державы не хотят видеть Карабах отделенным от Азербайджана, то армянским властям нет смысла этим заниматься.



Менее явными были заявления МИД Армении по итогам встречи министра Арарата Мирзояна с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Женеве. Прежде всего обращает на себя внимание формулировка "получило позитивную оценку взаимопонимание по разблокировке региональных маршрутов в рамках суверенитета и юрисдикции государств". Она подтверждает слова заместителя председателя правительства России Алексей Оверчука о том, что Баку и Ереван выработали общий подход к открытию транспортных коммуникаций по принципу "Суверенитет над дорогой осуществляется той страной, по чьей территории проходит дорога". Смысл формулировки в том, что Армения выбрала из двух вариантов, предложенных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым еще 14 декабря 2021 года, азербайджанский таможенный контроль в Лачинском коридоре, а не свободный проезд грузов и пассажиров по Зангезурскому коридору.



Этот выбор складывается не только из понимания экономической выгоды таможенного контроля на Зангезурском коридоре, но и из осознания неизбежности закрытия сепаратистского проекта в Карабахе. Лачинский коридор в любом случае прекратит свое существование, в то время как Зангезурский коридор станет одним из важнейших логистических направлений для трансрегиональных грузоперевозок. Стоит добавить, что решительность Еревана в данном вопросе подстегивает то, что Баку и Тегеран уже начали строить мосты для альтернативного маршрута Зангезурского коридора – по правому берегу Араза, через иранскую территорию. Армения рискует остаться в изоляции как политической, так и экономической, и сейчас мы видим, как ее власти пытаются этого не допустить практически в самый последний момент.



Также МИД Армении сообщил, что Мирзоян говорил об организации контактов между властями Азербайджана и карабахскими армянами – без посредничества и в целом какого бы то ни было участия в этой работе Еревана. По сути, это еще одно признание армянского руководства, что тема армянского населения Карабахского экономического района является внутренним делом Азербайджана, в которое Армения в дальнейшем вмешиваться не будет. Баку, разумеется, займется интеграцией карабахских армян и без заявлений об этом МИД Армении, однако важно, что Ереван уже не требует для себя какого-то места в этом внутриазербайджанском процессе.



Посмотрим, как эти объявленные намерения закрыть сепаратистский проект в Карабахе реализуются на практике.