Поход в Сочи обернулся пропажей пятерых человек

3 окт. 10:08

Во время поход в район хребта Ажек в Сочи пропали пятеро туристов, включая троих детей, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда.

"Сегодня в 05:40 в спасательный отряд МЧС позвонила женщина и сообщила, что 1 октября ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хребта Ажек. Домой туристы должны были вернуться 2 октября, но пока на связь не вышли", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что из-за погодных условий связаться с руководителем группы не удалось. При этом там же отметили, что в указанный район выехала дежурная смена спасателей ЮРПСО.