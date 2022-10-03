Турция сделала "еще один большой шаг" по добыче газа в Черном море

3 окт. 9:52

О преодолении Турцией "еще одного большого шага" по добыче черноморского газа сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

"Еще один шаг по черноморскому газу позади. С каждым днем мы шаг за шагом приближаемся к нашей цели. Cудно Seven Arctic, которое будет прокладывать кордонную линию привязки на морском дне, строить крупные сооружения на Сакарьинском газовом месторождении, находится в Турции", - написал Донмез в Twitter.

Также завершен "один из важных этапов проекта разработки газового месторождения Сакарья", заявил гендиректор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин. "Никаких отклонений от графика нет, полный вперед", - подчеркнул он, пишет газета Sabah.

Стоимость обнаруженного Турцией в Черном море газа составляет $400 млрд, ожидается, что первый газ с месторождения Сакарья поступит в страну в 2023 году, сообщал ранее Донмез.