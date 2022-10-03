"Скорая" угодила в ДТП на Ставрополье

3 окт. 9:43

В Минераловодском округе машина перевернулась скорой помощи, сообщает служба спасения Минвод.

"В автомобиле скорой помощи Ессентуков находился только медицинский персонал без пациентов. Пострадавших врача и фельдшера с травмами доставили в городскую больницу Пятигорска", - сказано в сообщении.

В службе отметили, что водитель также пострадал, но остался на месте ДТП для выяснения обстоятельств, после чего он тоже будет доставлен в больницу.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры края заявило о начале проверки по факту аварии.