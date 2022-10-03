В Москве за ночь выпала треть октябрьской нормы осадков

3 окт. 9:35

Минувшей ночью в Москве выпало свыше трети месячной нормы осадков, при этом днем дожди продолжатся, предупреждают синоптики.

"По состоянию на 7:00, за ночь в столице выпало более трети месячной нормы осадков, в отдельных районах города - почти половина", - говорится в сообщении комплекса городского хозяйства столицы.

Климатическая норма осадков октября в Москве - 59 мм. Больше всего осадков ночью выпало в Зеленограде (26 мм), Западном (19 мм), Северо-Западном (18 мм) и Юго-Западном (17 мм) административных округах.

По прогнозам дожди в Москве продолжатся до 15:00 понедельника. На улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока".

"Оранжевый" уровень погодной опасности действует в столичном регионе до 9:00 понедельника из-за сильного дождя, до 21:00 вторника - из-за ветра с порывами до 17 м/с.