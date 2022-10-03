Казахстан будет продавать уголь по интернету

3 окт. 9:25

Варианты продажи угля при помощи известных банковских приложений и маркетплейсов обсудил кабмин Казахстана. Как сообщил на данном заседании министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, пилотный проект уже действует на территории Костанайской области.

"Это очень хорошее цифровое решение, удобное для потребителей. Не выходя из дома, можно заказать уголь. Данный подход позволит снизить очереди в местах продажи угля. Нужно провести соответствующую разъяснительную работу", - приводит слова премьера Алихана Смаилова Sputnik Казахстан.

С января по август текущего года Казахстан добыл 73,7 млн тонн угля, что на свыше 6% больше прошлогодних показателей. При этом власти приняли меры по обеспечению его бесперебойной транспортировки с целью недопущения роста цен. Так, был ограничен вывоз угля за границу через автомобили на 6 месяцев.

Смаилов также поручил Мининдустрии и акиматам регионов особо контролировать поставку и распределение твердого топлива, а Агентству по защите конкуренции - пресекать факты необоснованного роста стоимости.