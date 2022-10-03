Пять судов с зерном вышли из Украины в Испанию, Италию и Тунис

3 окт. 9:23

Накануне вечером из украинских портов по разрешению от совместного координационного центра (СКЦ) вышли пять сухогрузов с зерном, они направляются в Испанию, Италию и Тунис.

"2 октября пять судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 116 123 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - информирует СКЦ.

Испания ожидает три судна: Lila II (32,7 тыс тонн кукурузы), Sann Tro (26,5 тыс тонн пшеницы) и BC Raeda (24 тыс тонн пшеницы). В Италию следует Rizabey, он доставит 22,9 тыс тонны пшеницы, в Тунис отправился сухогруз Doga K (10 тыс тонн пшеницы).

Согласно сообщению, "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем - быть переправлено в другие страны".

Общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из портов Украины в рамках сделки составляет 5 760 967 тонн. Сделка была заключена в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины.