Азербайджан представил Армении детализированный проект мирного договора

3 окт. 7:14

МИД Азербайджана сообщил о подробностях переговоров министра Джейхуна Байрамова с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Женеве. Переговоры стартовали накануне около 20:30 по московскому времени и продлились до поздней ночи.

Прежде всего Джейхун Байрамов детально представил армянской стороне элементы мирного договора, следующие из последовательного применения пяти принципов, предложенных Баку полгода назад. Напомним, это взаимное признание территориальной целостности, отказ от территориальных претензий, отказ от применения силы и угрозы силы, делимитация границы и открытие транспортных коммуникаций.

Была подчеркнута необходимость политических усилий для полноценного урегулирования отношений Армении с Азербайджаном и подписания мирного договора как итога этого процесса.

Джейхун Байрамов предложил провести третье заседание двусторонней комиссии по делимитации не в ноябре, а уже в октябре с учетом текущей напряженности на границе Азербайджана и Армении.

Глава МИД АР обратил внимание на настоятельную необходимость для Еревана вывести все остатки армянских войск из зоны временного размещения российских миротворцев, открыть транспортные коммуникации в самые короткие сроки и на практике провести делимитацию границы.

Джейхун Байрамов заключил, что Баку полностью привержен обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе и готов подписать мирный договор, как только он будет разработан.

Министры договорились о продолжении переговоров.