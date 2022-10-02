ЕС продолжит усиливать антироссийские ограничения

2 окт. 23:15

Европейский союз продолжит усиливать ограничительные меры в отношении РФ из-за ситуации на Украине, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в письме лидерам 27 стран ЕС в преддверии неформального саммита, который пройдет 6-7 октября в Праге.

Помимо этого, он анонсировал, что лидеры стран ЕС рассмотрят дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Украине.

"На нашей встрече мы обсудим, как продолжать оказывать сильную экономическую, военную, политическую и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется", - цитирует Мишеля ТАСС.

Кроме того, по словам главы Евросовета, руководители государств также обсудят способы защитить критически важную инфраструктуру ЕС после ЧП на "Северных потоках".