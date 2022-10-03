Обзор СМИ Кавказа 26 сентября - 2 октября

Церемония подписания Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Абхазией прошла в Москве 27 сентября. Документ подписали главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Инал Ардзинба. "Двойное гражданство подразумевает, что обе стороны имеют право получать гражданства друг друга, но есть внутреннее законодательство, которое регулирует эти процессы, рассказал в интервью "Sputnik-Абхазия" помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.

По его словам, многие в Абхазии относились к соглашению настороженно, говорили, что 150 млн россиян приедут и получат гражданство Абхазии, что абсолютно неверно. Просто сейчас у многих россиян, которые живут в Абхазии многие годы и хотят получить гражданство, появляется законная возможность иметь право подать на получение абхазского гражданства. Такая же законная возможность есть и у граждан Абхазии. Гвинджия добавил, что в Абхазии есть государственный Закон о гражданстве, который регулирует вопросы возможности и порядок получения гражданства республики. Он отметил, что получение гражданства России по упрощенной схеме до 2008 года дало шанс огромному количеству молодых людей из Абхазии получить образование вне республики, пожилым людям получать пенсию, гражданам осуществлять свои права, такие как свобода передвижения. По мнению помощник президента Абхазии, Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Абхазией еще раз подтверждает союзнические отношения двух стран.

После признания суверенитета Абхазии со стороны РФ в 2008 году отсутствие такого документа привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке. В соответствии с новым соглашением, граждане Абхазии, обладавшие абхазским гражданством до 26 августа 2008 года, не утратившие его в день подачи заявления и достигшие совершеннолетия, могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

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Сбербанк реализовал модуль облачного сервиса “История поля” от компании "Геомир", впервые в России разработанный для садоводческих хозяйств. Первой в стране его внедрила компания "Прохладный Агро" из Кабардино-Балкарии. Комплексный функционал облачного сервиса позволяет хозяйствам закрыть максимальное количество своих потребностей на базе единой платформы. Модуль помогает собрать и систематизировать информацию по садам на уровне кварталов, рядов и отдельных деревьев. Результаты осмотров доступны в мобильном приложении и хранятся в единой базе данных, информирует газета "Кабардино-Балкарская правда".

Генеральный директор "Прохладный Агро" Сослан Сундуков отметил, сервис "История поля" уже несколько лет успешно помогает компании в контроле за состоянием посевов, перемещению техники на полях, сборе и анализе показателей. Теперь положительный опыт его использования они решили распространить на яблочные сады. Появилась возможность дистанционно контролировать опрыскивание, отслеживать сорняки, болезни деревьев, наличие вредителей и повреждений, и своевременно принимать решения для поддержания садов в идеальном состоянии.

Как подчеркнул заместитель управляющего Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка Камбулат Керефов, агропромышленный комплекс – важное направление экономики КБР. В этом году объем финансирования Сбером этого сектора уже превысил 700 млн рублей. Помимо финансовой поддержки, Сбер активно развивает высокотехнологичные решения для предприятий отрасли.

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За последний год в Дагестане снизилось число обращений граждан в органы службы занятости. По состоянию на 14 сентября было подано в электронном виде около 59,6 тыс. заявлений о постановке на учет в качестве безработного против свыше 100 тыс. соответствующих заявлений, поданных на ту же дату прошлого года. При этом с начала 2022 года численность зарегистрированных безработных граждан снизилась на 11,7 тыс. человек и составила 22,3 тысяч, а уровень зарегистрированной безработицы соответственно упал с 2,6 до 1,6%, сообщили газете "Дагестанская правда" в Минтруда ДР.

Издание видит несколько причин этого. Основа экономики региона - АПК, промышленный комплекс – показывают стабильный рост. Государственный заказ, федеральный бюджет поддерживают динамику также в строительной отрасли, у которой сегодня сотни профинансированных объектов социальной, коммунальной, дорожной инфраструктуры, а значит, востребованы рабочие руки. Позитивную роль в борьбе с безработицей сыграла программа предоставления социальных займов. Люди получили начальный капитал для развития предпринимательства, для развития своих проектов, программ. Только за август число предпринимателей выросло в Дагестане на 1,2 тыс. человек. Это, как сказал глава Дагестана, позволило стабилизировать показатели занятости, отметив, что в целом уровень безработицы в настоящее время остается сравнительно высоким.

На снижение уровня официальной безработицы влияет и то, что республика, как традиционно трудоизбыточный регион, находится в лидерах по уровню трудовой миграции. Дагестанцы не сидят сложа руки и, не довольствуясь возможностями получать пособия, готовы покидать обжитые места в поиске заработка. Если одни решаются заняться своим делом, зарегистрировать ИП или ООО, активно приобретают статус самозанятого, то другие выезжают на заработки в другие регионы страны.

Кроме того, хотя республике идет процесс "обеления" экономики, предприятий, ранее работавших по "серым" схемам, тем не менее, по данным аналитической службы сети FinExpertiza, основанных на данных Росстата, около половины дагестанцев работают в теневом секторе экономики. Самый высокий уровень неформальной занятости фиксируется в небольших регионах со слаборазвитой экономикой и низкой урбанизацией. Дагестан в этом списке на втором месте с показателем в 48,6%. Среди регионов СКФО по величине средней зарплаты республика находится в середине. Дагестанцы в среднем получают чуть больше 34 тыс. рублей, тогда как темп роста цен в республике один из самых высоких по стране, замечает издание.

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В Южной Осетии пройдет паспортизация памятников истории и культуры. Как рассказала "Sputnik-Южная Осетия" министр культуры РЮО Рада Дзагоева, паспорт объекта культурного наследия станет основным учетным документом, куда вносятся сведения, которые должны содержаться в едином государственном реестре объектов культурного наследия. Наличие этого документа подтверждает, что тот или иной объект является памятником истории и культуры, находящимся под защитой государства, и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия. На заседании правительства республики утверждена форма паспортов исторических и культурных памятников. Единый государственный реестр в республике еще не действует, вопрос его утверждения планируется вынести на заседание правительства в ноябре этого года.

Дзагоева также подчеркнула, что в скором времени на объектах культурного и исторического наследия, находящихся в республике, появится соответствующие таблички, свидетельствующие об их статусе. Они одного вида, и будут содержать надписи на осетинском и русском языках. На них будет указан год, век постройки памятника. Уже к концу года планируют охватить часть памятников и установить на них соответствующие таблички.

Говоря о критериях, по которым тот или иной памятник может называться объектом культурного и исторического наследия, Дзагоева сказала, что при министерстве культуры действует экспертная комиссия, в которую входят научные работники и деятели искусства, определяющие, может ли тот или иной памятник получить подобный статус. На территории Южной Осетии расположено более 1500 памятников истории и культуры, процесс утверждения которых в качестве объектов культурного и исторического наследия является очень трудоемким.

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В Национальном музее Северной Осетии, при поддержке главы и правительства РСО–А, впервые представлена культурная образовательная программа, подготовленная сотрудниками Государственного Эрмитажа. Одновременно на нескольких площадках были запланированы лекции, мастер-классы от известных археологов, показ фильмов, а также выставлена экспозиция "Реликвии Аланского царства", информирует газета "Северная Осетия".

На церемонии открытия было отмечено, что Дни Эрмитажа в Северной Осетии – это одно из центральных событий празднования 1100-летия крещения Алании. Программа очень насыщенная и интересная. Владикавказ и Петербург неразрывно связаны культурными узами и традициями. Многие художники из Северной Осетии – выпускники Академии художеств им. Репина. Сотрудничество уже долгие годы не прекращается.

В рамках мероприятия был организован лекторий, посвященный археологии Кавказа и кавказским археологическим коллекциям в Эрмитаже. Открылся он рассказом экскурсовода научно-просветительского отдела Далилы Абу Хакемах о византийском собрании Эрмитажа. Заместитель заведующего отделом археологии Восточной Европы и Сибири Юрий Пиотровский выступил с лекцией "Кавказоведение в Эрмитаже", а Анна Чижова, куратор выставки, научный сотрудник отдела Востока, рассказала об аланских реликвиях. В рамках Эрмитажной школы реставрации опытные художники-реставраторы провели в новых лабораториях Национального музея РСО–А мастер-классы по реставрации археологического металла. Эрмитажный кинотеатр пригласил зрителей всех возрастов на просмотры фильмов о музее в формате виртуальной реальности. Центральное место в программе заняла выставка "Реликвии Аланского царства". В нее вошли пять экспонатов из коллекции Эрмитажа, собранных вместе и представляющих произведения искусства древних мастеров, объединенных аланской тематикой. Наиболее ранний предмет – драгоценная стеклянная чаша с растительно-геометрическим орнаментом, вырезанным из золотой фольги и помещенным между двойными стенками. Чаша, выполненная мастерами египетской Александрии, датируется рубежом III–II веков до н.э. Она была найдена в кургане недалеко от Моздока и предположительно относится к погребению представителя сарматской элиты. Серебряный с позолотой кубок VI–VII веков н.э. из Урсдонского ущелья Северной Осетии свидетельствует о высоком уровне международных связей средневековых аланов: он был создан в сасанидском Иране. Две редкие свинцовые печати XI века, принадлежавшие эксусиократору Алании Гавриилу и митрополиту Иоанну, относятся к расцвету Аланского христианского государства. Железный процессионный крест XI–XII веков византийско-кавказского типа, найденный в святилище Реком, – один из немногих сохранившихся предметов христианского культа из этого памятника.

Выставку посетил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между РСО – Алания и Государственным Эрмитажем. "Между нашими музеями, научными организациями давние связи. Лично я сам не в первый раз во Владикавказе. Приезжал сюда в 1986 году со своими коллегами. С этих пор мы поддерживаем добрые отношения с республикой. Нами подписан договор о сотрудничестве с Владикавказским научным центром РАН. Будем работать совместно над различными проектами, связанными с археологией", − сказал Юрий Пиотровский.

Мероприятия прошли в преддверии большого межмузейного выставочного проекта "Сокровища Аланского царства", открытие которого состоится в декабре этого года в Эрмитаже.