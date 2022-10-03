Жители Черкесска смогут купить дешевые мясные деликатесы на ярмарке

3 окт. 8:27

Жители и гости Черкесска смогут приобрести продукты на традиционной осенней ярмарке, сообщает пресс-служба правительства КЧР.

Торговая точка в честь 100-летия республики откроется в 8:00 15 октября на городской площади. Посетителям представят мясную и молочную продукцию, сладости, все для сельского хозяйства (инвентарь, семена, удобрения, посадочный материал), промышленные товары, а также работы народных мастеров.

Уточняется, что стоимость продукции будет на 10-15% ниже рыночной. На прилавках выставят товары из Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского края. Ярмарка будет открыта до 16:00.