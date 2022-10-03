В Узбекистане будут готовить водителей-дальнобойщиков

Центр для подготовки и переподготовки водителей-дальнобойщиков будет открыт в Узбекистане, пишет Podrobno.uz.
Соответствующий меморандум подписали Министерство транспорта, Международный союз автомобильного транспорта и Международная ассоциация автомобильных перевозчиков Узбекистана.
Спрос на профессиональных водителей растет, однако кадров критически не хватает. При этом развитие международных грузовых автоперевозок - один из актуальных вопросов в текущее время. Во всем мире дефицит дальнобойщиков оценивается в 470 тыс человек.
Специализированный учебный центр в Узбекистане позволит улучшить ситуацию в сфере международных грузовых перевозок.