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В Узбекистане будут готовить водителей-дальнобойщиков

В Узбекистане будут готовить водителей-дальнобойщиков

Центр для подготовки и переподготовки водителей-дальнобойщиков будет открыт в Узбекистане, пишет Podrobno.uz.

Соответствующий меморандум подписали Министерство транспорта, Международный союз автомобильного транспорта и Международная ассоциация автомобильных перевозчиков Узбекистана.

Спрос на профессиональных водителей растет, однако кадров критически не хватает. При этом развитие международных грузовых автоперевозок - один из актуальных вопросов в текущее время. Во всем мире дефицит дальнобойщиков оценивается в 470 тыс человек.

Специализированный учебный центр в Узбекистане позволит улучшить ситуацию в сфере международных грузовых перевозок.

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