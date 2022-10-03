Тбилиси примет музыкальный фестиваль 90's Festival

3 окт. 2:23

Фестиваль-концерт, посвященный 90-м годам прошлого века, состоится в Тбилиси 7 октября. Об этом сообщают организаторы.

Концерт 90's Festival пройдет на сцене Mono Hall (Дом кино) в грузинской столице. Участие в нем примут рэперы Кабу, Бедина и Лекс-Сени, группы "Сахе", "Кучис бичеби", а также Мераб Сепашвили, Темо Рцхиладзе, Тамуна Амонашвили и Тика Джамбурия.

Вести мероприятие будет телеведущий Тико Садунишвили.

Старт праздника - в 22:00, билеты можно заранее купить онлайн или приобрести на месте. Гостей просят соблюдать дресс-код в стиле 90-х.