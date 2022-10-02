РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Британия защитит свои подводные трубопроводы специальными судами

Британия защитит свои подводные трубопроводы специальными судами

Великобритания намерена обзавестись двумя специализированными судами для защиты подводных трубопроводов и кабелей, передает телеканал Sky News со ссылкой на министра обороны Бена Уоллеса.

"Бен Уоллес заявил в ходе съезда Консервативной партии в Бирмингеме, что правительство недавно обязалось приобрести два специализированных судна для защиты интернета и энергоносителей Соединенного Королевства", - говорится в сообщении телеканала.

Одно судно введут в эксплуатацию в конце будущего года - это будет многофункциональное исследовательское судно "для ведения боевых действий на дне моря". Приобретет его Британия в конце текущего года. Второе судно будет построено в самой стране.

1210 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version