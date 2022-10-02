Британия защитит свои подводные трубопроводы специальными судами

2 окт. 21:59

Великобритания намерена обзавестись двумя специализированными судами для защиты подводных трубопроводов и кабелей, передает телеканал Sky News со ссылкой на министра обороны Бена Уоллеса.

"Бен Уоллес заявил в ходе съезда Консервативной партии в Бирмингеме, что правительство недавно обязалось приобрести два специализированных судна для защиты интернета и энергоносителей Соединенного Королевства", - говорится в сообщении телеканала.

Одно судно введут в эксплуатацию в конце будущего года - это будет многофункциональное исследовательское судно "для ведения боевых действий на дне моря". Приобретет его Британия в конце текущего года. Второе судно будет построено в самой стране.