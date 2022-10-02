ОПЕК+ может пойти на чрезвычайное сокращение добычи

2 окт. 21:50

Страны ОПЕК+ обсудят на встрече в Вене возможность сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки, сообщают агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники в организации.

Большее, чем планировалось, сокращение может быть согласовано из-за опасений, что мировая экономика стремительно замедляется на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и влияния, которое укрепившийся доллар оказывает на нефтяные цены, уточняет Bloomberg.

Его источники уверены, что окончательно решение по сокращению добычи будет вынесено до заседания 5 октября.

Если информация источников окажется верной, то сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки станет крупнейшим со времен пандемии, указывает Reuters.

Напомним, встреча министров стран ОПЕК и ОПЕК+ пройдет в Вене 5 октября, причем впервые с марта 2020 года переговоры пройдут в очном формате.