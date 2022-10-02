Синоптики обещают Европе более холодную, чем обычно, зиму

2 окт. 21:15

Европейские страны ближайшей зимой ждут более низкие, чем обычно, температуры, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды.

В то же время, синоптики прогнозируют меньшее количество осадков и ветров, из которых можно будет выработать энергию.

Газета уточняет, что такая погода может стать проблемой для властей ряда европейских стран, которым приходится сдерживать рост цен на энергоресурсы на фоне отказа от российских углеводородов.

Еще один фактор, негативно влияющий на ситуацию, - снижение объемов энергии, вырабатываемой на ветряных и гидроэлектростанциях, из-за аномально жаркого лета.