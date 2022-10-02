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ЕС готовит девятый пакет санкций сразу после восьмого?

ЕС готовит девятый пакет санкций сразу после восьмого?

Постоянные представители стран ЕС после утверждения нового пакета санкций против РФ могут сразу же объявить о еще одном - из-за вхождения новых территорий в состав России, рассказал источник в Евросоюзе.

Напомним, 30 сентября СМИ сообщали, что страны ЕС пришли к первоначальной договоренности по новому пакету санкций против РФ, и окончательное решение будет принято на следующей неделе.

"Также продолжается обсуждение следующего, девятого, пакета санкций против России, так как проводимые Россией референдумы ускорили переговоры. Я рассчитываю, что за официальным одобрением восьмого пакета санкций может немедленно последовать объявление о девятом санкционном пакете", - приводит слова источника РИА Новости.

Он также подтвердил достижение изначальной договоренности в пятницу.

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