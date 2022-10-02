СМИ: номера мобильных Лиз Трасс и ее министров можно купить онлайн

Мобильные номера британского премьер-министра Лиз Трасс и 25 членов ее правительства продаются онлайн, пишет газета The Mail on Sunday.
По данным издания, некий теневой американский сайт предлагает купить доступ к своей базе данных за £6,5 ($7,2) в неделю.
Кроме Трасс, там можно найти номера главы Форин Офиса Джеймса Клеверли, Минфина Квази Квартенга, министра внутренних дел Суэллы Браверман и министра обороны Бена Уоллеса.
Доступны для покупки и номера представителей оппозиционной Лейбористской партии, в том числе ее лидера Кира Стармера.
Кроме того, хакеры предлагают всем желающим приобрести адреса электронной почты высокопоставленных политиков в комплекте с паролями.
Уточняется, что члены британского правительства изучают информацию вместе со специалистами служб безопасности.