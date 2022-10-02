Советники Байдена и Эрдогана провели встречу в Стамбуле

2 окт. 20:11

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и главный советник президента Турции Ибрагим Калын провели встречу в Стамбуле, такое сообщение распространила пресс-служба Белого дома.

"Они обсудили продолжающуюся поддержку Украины", - сказано в нем.

Американский политик выразил Калыну признательность за усилия по упрочению мировой продовольственной безопасности, а также дипломатическую работу над освобождением и "двух содержащихся в РФ американцев", отметили в Вашингтоне.

Дипломаты обсудили послевоенное урегулирование между Арменией и Азербайджаном, значение диалога для разрешения спорных моментов в Восточном Средиземноморье и ход работы по принятию в НАТО Финляндии и Швеции.