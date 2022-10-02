Совет ассоциации ЕС - Израиль соберется на заседание впервые за 10 лет

2 окт. 19:45

Заседание Совета ассоциации ЕС - Израиль состоится завтра впервые после 10-летнего перерыва, рассказали в пресс-службе израильского премьер-министра Яира Лапида.

Тель-Авив на встрече будет представлять Лапид. В совещании также будут участвовать глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и министры иностранных дел ряда стран Евросоюза.

Непосредственно в Брюсселе израильское правительство представит министр разведки Элазар Штерн - он возглавит делегацию на дипломатических дискуссиях.

"В ходе конференции лидеры рассмотрят состояние отношений между Израилем и ЕС, а также обсудят вопросы углубления и дальнейшего развития сотрудничества", - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.