Правоохранители задержали еще одну группу участников беспорядков в Лурестане

2 окт. 18:59

Иранская полиция сегодня задержала еще одну группу участников беспорядков в провинции Лурестан, сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на заявление местной прокураторы.

"После вчерашних беспорядков в некоторых кварталах и районах Хоррамабада (административный центр провинции Лурестан) были арестованы 12 участников беспорядков", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, ранее Тегеран заявил об окончании акций протеста в городах страны, начавшихся после гибели молодой девушки Махсы Амини после ареста "полицией нравов".