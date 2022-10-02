Сборная РФ заняла первое место на I Международной астрономической олимпиаде

2 окт. 18:50

Российская сборная стала лучшей на I Открытой международной астрономической олимпиаде, прошедшей в Мордовии, такое сообщение опубликовано на сайте Минпросвещения РФ.

В нем говорится, что золотые награды завоевали все члены сборной: Илья Беспятый (Республиканский лицей для одаренных детей, Мордовия), Екатерина Бобкова (Специализированный учебно-научный центр (факультет) - школа-интернат имени А. Н. Колмогорова при МГУ), Елисей Жданов (школа № 2007 ФМШ, Москва), Максим Пермяков (Республиканский лицей для одаренных детей, Мордовия), Илья Просяной (московская Школа "Летово"), Кирилл Рощин (общеобразовательная школа московского Центра педагогического мастерства).

Помимо этого, Екатерина Бобкова признана абсолютным победителем соревнований.

В общей сложности в дистанционном режиме в олимпиаде участвовали представители восьми стран.