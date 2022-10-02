Трагедия произошла с группой туристов в Сванети

2 окт. 18:29

Трех туристов разыскивают спасатели на горе Тетнулди в Сванети, сообщение об инциденте распространила Служба по управлению ЧС Грузии.

По ее данным, связь с туристами пропала несколько дней назад. В поисках участвуют вертолеты.

Заместитель председателя сакребуло (городское собрание) Местиа Заур Чартолани сообщил в эфире телеканала "Рустави 2", что, возможно, туристы уже мертвы.

"Визуальная воздушная разведка зафиксировала группу. К сожалению, признаков жизни они не подают. Подробнее можно будет сказать, когда спасатели доберутся до места. Мы не можем точно определить, сколько времени это займет", - пояснил чиновник.